Exxon Mobil-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Aktie von Exxon Mobil abgegeben. Davon wurden 8 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Exxon Mobil-Aktie. Im zurückliegenden Monat gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Die Aktie wird daher kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel betrachtet. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 126,38 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 24,79 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (101,27 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Exxon Mobil eingestellt waren. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Exxon Mobil daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben vier Handelssignale für Exxon Mobil identifiziert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Exxon Mobil liegt aktuell bei 41,4 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Exxon Mobil-Aktie auf 107,97 USD, während der tatsächliche Kurs bei 101,27 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,21 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 104,67 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -3,25 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

