Exxon Mobil Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Exxon Mobil ist derzeit überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden an acht Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Exxon Mobil derzeit bei 3,18 %, was 25,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch liegt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Exxon Mobil auf 7-Tage-Basis derzeit bei 4,67 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 49,98, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Der gleitende Durchschnittskurs von Exxon Mobil liegt bei 107 USD, während der aktuelle Kurs bei 103 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 beträgt derzeit 101,15 USD, was zu einer Abstandsbewertung von "+1,83 Prozent" und somit ebenfalls als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Im Durchschnitt ergibt sich also eine überwiegend positive Stimmung der Anleger gegenüber Exxon Mobil, während die Dividendenpolitik als negativ bewertet wird. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit als überverkauft und neutral eingestuft wird.