Exxon Mobil Aktie: In selten guter Lage!

Die Dividendenrendite von Exxon Mobil liegt derzeit bei 3,73 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -16,13 Prozent im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Von den 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Exxon Mobil-Aktie sind 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Es liegen derzeit keine Analystenupdates für Exxon Mobil vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 122,58 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 13,11 Prozent steigen könnte. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Exxon Mobil eine Performance von -11,67 Prozent, während vergleichbare Aktien in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 22,29 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -33,96 Prozent im Branchenvergleich für Exxon Mobil. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 22,29 Prozent, wobei Exxon Mobil um 33,96 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Exxon Mobil festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsstärke über das Unternehmen war jedoch erhöht, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Exxon Mobil daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.