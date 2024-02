Exxon Mobil Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Aktie von Exxon Mobil zeigt, dass der aktuelle Kurs von 102,39 USD einen Abstand von -4,09 Prozent zum GD200 (106,76 USD) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 101,11 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +1,27 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Exxon Mobil beträgt 26,17 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Exxon Mobil eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Exxon Mobil ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet betrachtet wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Exxon Mobil-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und fundamentalen Kennzahlen als "Gut" bewertet.