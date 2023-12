Exxon Mobil Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Exxon Mobil verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,93 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 30,35 Prozent, was bedeutet, dass Exxon Mobil im Branchenvergleich eine Underperformance von -36,28 Prozent aufweist. Auch im "Energie"-Sektor liegt die Rendite mit 30,35 Prozent über der Performance von Exxon Mobil, die um 36,28 Prozent darunter liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exxon Mobil derzeit einen Wert von 9 auf. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Exxon Mobil nur 9,95 Euro zahlt, was 67 Prozent geringer ist als der Branchendurchschnitt von 30. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen, an denen negative Themen dominierten, im Vergleich zu nur vier Tagen mit positiver Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Exxon Mobil im Anlegergespräch. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 4 "Gut"-Signale im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Exxon Mobil zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Exxon Mobil erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Exxon Mobil bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

