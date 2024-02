Exxon Mobil Aktie: Das ist einfach klasse!

Exxon Mobil unterbewertet, Dividendenpolitik wird als "Schlecht" bewertet

Exxon Mobil wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,8, was einem Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,74 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Energiesektor lag die Rendite von Exxon Mobil in den letzten 12 Monaten bei -4,12 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" erreichte in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 12,8 Prozent, wobei Exxon Mobil mit 16,92 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Exxon Mobil liegt derzeit bei 3,18 %, was einen geringeren Ertrag von 25,65 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die niedrigeren Dividenden führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Exxon Mobil war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt 11 positiven und einem negativen Tag gab es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Exxon Mobil daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Exxon Mobil von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.