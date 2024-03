Exxon Mobil Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktienanalyse von Exxon Mobil zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg nur eine schwache Aktivität im Netz aufweisen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Exxon Mobil in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Exxon Mobil derzeit eine Rendite von 3,73 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,82 %. Mit einer Differenz von lediglich 16,09 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Exxon Mobil mit 111,47 USD ein "Gut"-Signal von +5,17 Prozent Entfernung vom GD200 (105,99 USD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 102,87 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal mit einem Abstand von +8,36 Prozent darstellt. Somit wird der Kurs der Exxon Mobil-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Exxon Mobil besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Exxon Mobil auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.