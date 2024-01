Exxon Mobil Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Exxon Mobil-Aktie, so liegt der aktuelle Wert bei 80. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass die Exxon Mobil-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird für den RSI25 ein "Neutral" Rating vergeben, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der RSI-Analyse für Exxon Mobil führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7-mal eine positive Einschätzung, 4-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Einschätzung für die Exxon Mobil-Aktie abgegeben. Somit erhält die Aktie langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Exxon Mobil vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 96,8 USD erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 30,31 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 126,14 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Exxon Mobil ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,8 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig betrachtet werden kann und somit aufgrund fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Exxon Mobil mit 3,18 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 28,83 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt liefern die verschiedenen Analysen somit gemischte Bewertungen für die Exxon Mobil-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.