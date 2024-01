Exxon Mobil Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Exxon Mobil-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 80, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Exxon Mobil daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung bezüglich Exxon Mobil war in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aus der Stimmungsanalyse ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die überwiegend positiv waren. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung und insgesamt ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Exxon Mobil aktuell mit 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,83 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 9,8 ebenfalls unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 27. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".