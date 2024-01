Exxon Mobil Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Exxon Mobil als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Exxon Mobil-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,18 und ein Wert für den RSI25 von 51,55. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Exxon Mobil derzeit bei 3,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exxon Mobil beträgt aktuell 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 zu einer Unterbewertung führt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Exxon Mobil, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung in einem negativen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.

