Exxon Mobil Aktie: Der absolute Knall!

Die Exxon Mobil-Aktie notiert aktuell bei 98,67 USD, was einer Entfernung von -8,38 Prozent vom GD200 (107,7 USD) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal gemäß der technischen Analyse darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 102,46 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,7 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Exxon Mobil-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist die Exxon Mobil-Aktie einen kurzfristigen RSI von 80,6 Punkten auf, was bedeutet, dass sie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,65, was darauf hinweist, dass die Exxon Mobil-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten haben der Aktie von Exxon Mobil in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 positive, 4 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 126,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 27,84 Prozent darstellt und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Im Branchenvergleich zur "Energie"-Branche liegt die Rendite von Exxon Mobil mit -4,12 Prozent mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite sogar um 28,56 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

