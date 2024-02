Exxon Mobil Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Exxon Mobil hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -27,71 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors liegt die Rendite mit -27,71 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Exxon Mobil-Aktie liegt bei 58, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (51,1) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Exxon Mobil.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Exxon Mobil in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um -4,28 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.