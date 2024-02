Exxon Mobil Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Diskussionen über Exxon Mobil in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung des Unternehmens als "Gut". Im zurückliegenden Zeitraum wurden neun Handelssignale ermittelt, wovon acht als "Gut" und eines als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit wird die Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exxon Mobil liegt derzeit bei 9,8, was bedeutet, dass die Börse 9,8 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 65 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Exxon Mobil-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 106,54 USD, während der letzte Schlusskurs mit 102,25 USD auf ähnlichem Niveau liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 100,97 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt. In Summe wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 7 Analystenbewertungen 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 124,07 USD, was ein Aufwärtspotential von 21,34 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Exxon Mobil.

Insgesamt wird Exxon Mobil in Bezug auf Anlegerstimmung, fundamentale Analyse, technische Analyse und Analysteneinschätzung als "Gut" eingestuft.