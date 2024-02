Exxon Mobil Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Dividendenpolitik von Exxon Mobil wird von Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell eine negative Differenz von -21,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" aufweist. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 10,68 unter dem Branchendurchschnitt von 27, was darauf hinweist, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Exxon Mobil-Aktie derzeit +2,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -2,18 Prozent beläuft.

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Exxon Mobil hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch eine neutrale Bewertung, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren.

Insgesamt erhält die Exxon Mobil-Aktie aufgrund dieser Bewertungen ein "Schlecht"-Rating.