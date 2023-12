Exxon Mobil Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der öl- und gaskonzern Exxon Mobil wird seit längerem hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmung, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wurde.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Exxon Mobil-Aktie von 101,58 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um 6,1 Prozent vom GD200 (108,18 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -3,51 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analystenmeinungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Exxon Mobil-Aktie im Schnitt ein "Gut"-Rating erhält. Kurzfristig wird sie jedoch als "Neutral" bewertet, da keine positiven Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 126,38 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat die Exxon Mobil-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,93 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 30,41 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -36,33 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Exxon Mobil 36,33 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

