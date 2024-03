Exxon Mobil Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Exxon Mobil wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 10,68 liegt insgesamt 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29,6 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -11,67 Prozent, was 32,23 Prozent unter dem Durchschnitt von 20,57 Prozent im Sektor "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls 20,57 Prozent, wobei Exxon Mobil aktuell 32,23 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unserer Redaktion zufolge erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Zudem wurden 10 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Exxon Mobil eine Dividendenrendite von 3,73 % aus, was 16,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 19,84 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.