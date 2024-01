Exxon Mobil Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Exxon Mobil: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von Exxon Mobil liegt derzeit bei 3,18 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während der RSI25 neutral ist, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt. Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt eine positive Einschätzung aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität, jedoch bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen mehrheitlich positive Bewertungen, was zu einer langfristig positiven Einstufung führt. Das Kursziel der Analysten liegt im Mittel bei 126,14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 27,84 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung der Aktienanalyse für Exxon Mobil.

