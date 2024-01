Exxon Mobil Aktie: Interessante Aussichten?

Die Dividendenrendite der Aktie von Exxon Mobil beträgt derzeit 3,18%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch um 25,66 Prozentpunkte niedriger ist. Dies deutet auf eine niedrigere Dividendenausschüttung hin und führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verzeichnet die Exxon Mobil-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 107 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 103 USD, was eine Abweichung von -3,74 Prozent darstellt und zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hin.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Exxon Mobil-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 20 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur Rendite der "Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Exxon Mobil um 20,05 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben eine durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 126,14 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 22,46 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf den Analystenmeinungen.