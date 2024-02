Exxon Mobil Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Dividendenpolitik von Exxon Mobil erhält von unseren Analysten derzeit eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -13,94 Prozent zum Branchendurchschnitt liegt. Eine "Gut"-Einschätzung erhält das Unternehmen hingegen aus fundamentalen Gesichtspunkten, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10 liegt, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für Exxon Mobil. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 124,07 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 19,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität lässt eine "Neutral"-Bewertung zu, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufzeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Mischung aus positiven und negativen Bewertungen in verschiedenen Kategorien für Exxon Mobil.