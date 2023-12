Exxon Mobil Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Exxon Mobil als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 44,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 56,84, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Exxon Mobil über einen längeren Zeitraum beobachten. Dies bietet interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Exxon Mobil in diesem Punkt also eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exxon Mobil liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 31,21) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Exxon Mobil somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Exxon Mobil gesprochen. Auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben sich in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Aktie von Exxon Mobil eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich des Relative Strength Index, des Sentiments, und der Anlegerstimmung.

Sollten Exxon Mobil Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Exxon Mobil jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Exxon Mobil-Analyse.

Exxon Mobil: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...