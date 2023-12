Exxon Mobil Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Exxon Mobil-Aktie wurde von insgesamt 12 Analysten bewertet, von denen 8 das Wertpapier als "Gut", 4 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft haben. Dies ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut". Im vergangenen Monat wurde die Aktie von den Analysten mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 126,38 USD, was einen potenziellen Anstieg um 23,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (102,14 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen zu Exxon Mobil diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Statistische Auswertungen historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Exxon Mobil-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 107,86 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 102,14 USD liegt, was zu einer Abweichung von -5,3 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 104,33 USD, was einer Abweichung von -2,1 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie der Exxon Mobil eine "Neutral"-Empfehlung, mit einem RSI7-Wert von 44,78 und einem RSI25-Wert von 56,84, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

