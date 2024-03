Exxon Mobil Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Exxon Mobil-Aktie wurde von 6 Analysten bewertet, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Exxon Mobil. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 122,58 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 13,17 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 108,32 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 10 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 10,68 Euro für jeden Euro Gewinn von Exxon Mobil zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 60 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen zeigen auch ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, sodass das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Exxon Mobil beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Aktie hat insgesamt weniger Aufmerksamkeit in den Medien erhalten, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Exxon Mobil eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" von den Analysten, basierend auf den fundamentalen Daten und dem Anleger-Sentiment, obwohl das Sentiment in den sozialen Medien zuletzt negativer war.