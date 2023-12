Exxon Mobil Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten zwei Wochen wurde Exxon Mobil von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Auswertung ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen. Allerdings hat die Redaktion auch 3 negative Signale gefunden, wodurch eine insgesamt "Schlecht" Empfehlung für die Aktie gegeben wird.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen im letzten Monat keine bedeutende Tendenz. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich nicht signifikant geändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energiesektor hat die Exxon Mobil-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,12 Prozent erzielt, was 24,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Exxon Mobil-Aktie am letzten Handelstag bei 100,19 USD lag, was einem Unterschied von -7,06 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (107,8 USD) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den 50-Tages-Durchschnitt (103,94 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Exxon Mobil-Aktie eine insgesamt "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

