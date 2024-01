Exxaro Resources Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann beurteilt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Exxaro-Aktie beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 48,1 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für Exxaro.

Das Anleger-Sentiment für Exxaro war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, mit anhaltend positiven Diskussionen in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Exxaro insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Kommunikation über Exxaro in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Exxaro in den sozialen Medien war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Exxaro-Aktie aktuell bei 8,67 EUR, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,4 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von +8,42 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 9,4 EUR erreicht, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".