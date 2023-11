Extreme Networks Aktie: Füße still halten!

Die Anlegerstimmung bei Extreme Networks in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die von uns analysiert wurden, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Gesprächen der letzten Tage deutlich. Insgesamt erhält der Titel daher die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Extreme Networks-Aktie wird von Analysten aktuell als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 Bewertungen mit "Gut", 0 Bewertungen mit "Neutral" und 0 Bewertungen mit "Schlecht". Es liegen keine Aktualisierungen der Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (27,88 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 35,45 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Extreme Networks daher eine "Gut"-Bewertung für diese Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Extreme Networks liegt derzeit bei 39. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Extreme Networks 39,73 Euro zahlt. Im Vergleich zur Branche werden für vergleichbare Werte 10 Prozent mehr gezahlt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem KGV.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Extreme Networks-Aktie beträgt derzeit 93, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 64,3, was bedeutet, dass Extreme Networks weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Extreme Networks.