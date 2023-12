Extreme Networks Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Extreme Networks zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -19,03 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,03 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Extreme Networks mit 13,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Extreme Networks mit 18 USD derzeit -3,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund der -16,9-prozentigen Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Extreme Networks eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Extreme Networks insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist, bestehend aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 27,88 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 54,86 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für Extreme Networks.