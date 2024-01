Extreme Networks Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Bei einer Dividende von 0 % ist die Ausschüttung von Extreme Networks im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (11546,48 %) niedriger. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Extreme Networks liegt mit einem Wert von 24,46 deutlich günstiger als das Branchenmittel und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 46,04, was einen Abstand von 47 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zeigen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der Aktie in den vergangenen Monaten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Extreme Networks in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Extreme Networks-Aktie hat einen Wert von 68, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,67), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Extreme Networks.