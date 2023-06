Das Extra für den Sommer: Lebensfreude pur mit nur 2,5 % Alkohol und 100 % Pilsgeschmack

Warstein (ots) -- Warsteiner Extra bietet 100 % Pilsgeschmack und nur 2,5 % Alkohol- Das Neuprodukt hat im Gegensatz zum klassischen Pilsener nur die Hälfte an Alkohol- Bei Konsumenten beliebt: Ernährungsbewusstsein und Getränke mit weniger AlkoholDer Sommer steht vor der Tür: Zeit, mit guter Laune das Leben und seine Momente zu genießen, mit Freunden grillen, bei einer gemeinsamen Fahrradtour die Gegend erkunden und an Wochenenden auf Festen zusammen feiern. Da fehlt nur noch ein passendes Getränk: Mit dem neuen Warsteiner Extra hat die Brauerei ein Pilsener für genau den Moment kreiert. Ein Bier mit nur 2,5 % Alkohol aber 100 % Pilsgeschmack. Extra gebraut für die Momente, bei denen weniger Alkohol genau richtig ist. "Die Menschen werden immer ernährungsbewusster. Zwei Drittel aller Konsumenten wünschen sich Getränke mit weniger Alkohol", erklärt Marketing Direktor der Haus Cramer Gruppe Andreas von Grabowiecki. "Diesem Wunsch kommen wir mit Warsteiner Extra entgegen. Damit werden wir auf dem Biermarkt auch neue Impulse setzen." Extra mit nur der Hälfte an Alkohol gegenüber dem klassischen Warsteiner Premium Pilsener. Gebraut für deine Momente bei denen es auf 100 % Geschmack ankommt mit weniger Alkohol. Kompromisslos lecker!ProduktinformationenWarsteiner Extra - 2,5 % Alkohol bei 100 % PilsgeschmackBezugsquelle: Den Händler in Ihrer Nähe finden Sie in unserem Shopfinder (https://www2.warsteiner.de/shopfinder/).Pressekontakt:Haus Cramer GruppeLeitung UnternehmenskommunikationSimone LápossyTel.: 02902 88-1337E-Mail: presse@warsteiner.comOriginal-Content von: Warsteiner Brauerei, übermittelt durch news aktuell