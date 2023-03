Extra Space Storage Aktie: Überraschende Entwicklungen am Aktienmarkt

Die Aktie von Extra Space Storage hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 163,46 EUR geschlossen. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 141,50 EUR (-13,43 Prozent Unterschied), weshalb wir aus charttechnischer Sicht eine “Schlecht”-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt in der Charttechnik oft analysiert und liegt aktuell bei 141,50 EUR. Somit befindet sich der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,11 Prozent). Das bedeutet für die kurzfristigere Analysebasis eine “Schlecht”-Einschätzung für die Extra Space Storage-Aktie.

Ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) angemessen für Extra Space Storage?

Die Extra Space Storage-Aktie scheint gemäß des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) überbewertet zu sein. Die Kennzahl von 22,71 ist auffällig höher als der...