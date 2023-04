Extra Space Storage Aktie: Keine Positive Entwicklung in Sicht!

Extra Space Storage weicht mit einem derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24.2 vom Branchendurchschnitt (25.87 Prozent) ab, welcher sich im REIT-Industrial Sektor bei einem Wert von 17.94 einpendelt.

Top Dividenden-Aktien: Diese Optionen übertreffen aktuell Extra Space Storage

Die Aktie von Extra Space Storage ist derzeit eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit. Mit einer Dividendenrendite von 3,99 % bietet sie im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche REIT-Industrial einen geringeren Ertrag in Höhe von lediglich -31,08 Prozentpunkten. Eine solche Rendite ist bemerkenswert und macht die Aktie zu einem attraktiven Angebot für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten.

Die Extra Space Storage-Aktie hat in den letzten Jahren ein stabiles Wachstum gezeigt und konnte sich als eine feste Größe am Markt...