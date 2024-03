Extra Space Storage Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Aktie von Extra Space Storage Inc wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Extra Space Storage Inc somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 136,43 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 139,33 USD, was einem Abstand von +2,13 Prozent entspricht und daher auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei -4,51 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Gesamtbefund.

Die langfristige Meinung von Analysten führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Extra Space Storage Inc-Aktie. Die Bewertungen der Analysten zeigen 2 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird auf 142,67 USD festgelegt, was einer künftigen Performance von 2,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt hingegen eine positive Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergibt eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für die Extra Space Storage Inc-Aktie.