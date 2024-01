Extra Space Storage Aktie: Chancenlos!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen bezüglich Extra Space Storage Inc können über einen längeren Zeitraum verfolgt und bewertet werden. Insgesamt zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für Extra Space Storage Inc in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen allerdings einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben Extra Space Storage Inc in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Für die kommenden Monate wird ein erwarteter Kursrückgang von -12,71 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 138,36 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 164,4 USD verläuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Sowohl die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage als auch zum der letzten 50 Tage führen zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Diskussionen und Stimmungsänderungen in Bezug auf Extra Space Storage Inc gemischt sind, wobei Analysten eine neutrale Einstufung abgeben. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine positive Kursentwicklung hin.