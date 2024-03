Extendicare Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Extendicare hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Outperformance von +42,03 Prozent bedeutet. Dieser Sektor verzeichnete im Durchschnitt einen Rückgang um -21,18 Prozent, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -15,66 Prozent verzeichnete. Extendicare übertraf diesen Durchschnittswert um 36,52 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Analysten bewerten die Aktie von Extendicare langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Extendicare vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7,5 CAD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Extendicare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,82 CAD. Der letzte Schlusskurs von 7,19 CAD weicht um +5,43 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachten, liegt der letzte Schlusskurs von 7,04 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,13 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Extendicare-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Extendicare beträgt bezogen auf das Kursniveau 6,74 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (6,66) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Extendicare eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.