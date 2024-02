Extendicare Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Extendicare hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -20,15 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +37,95 Prozent für Extendicare bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -17,39 Prozent im letzten Jahr, und Extendicare lag 35,19 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Extendicare ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten gab es für Extendicare 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Extendicare. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7,5 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (6,92 CAD) könnte die Aktie damit um 8,38 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Extendicare-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Extendicare schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 1,94 Prozentpunkte (6,74 % gegenüber 4,8 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Extendicare wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut" führt.