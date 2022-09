Extantia startet 300-Millionen-Euro-Plattform zur Beschleunigung von Klimatechnologien

Berlin (ots/PRNewswire) -Nach zwei Jahren im Hintergrund kündigt Extantia zwei Investmentfonds sowie eine Wissensdrehscheibe für Investoren, Wissenschaftler und Branchenexperten anExtantia Capital (https://extantia.com/) hat eine 300-Millionen-Euro Investment-Plattform angekündigt, um in Climate-Tech-Innovationen zu investieren. Die Plattform umfasst Extantia Flagship, einen Venture Capital-Fonds mit 150 Mio. EUR Volumen, der sich der Unterstützung von skalierbaren Technologieunternehmen im Bereich Dekarbonisierung (d.h. der Vermeidung oder Entfernung von Treibhausgasen) widmet. Weiterhin kommt mit Extantia Allstars ein Dachfonds im Volumen von ebenfalls 150 Mio. EUR hinzu, der in andere Wagniskapital fonds für Klimatechnologie auf der ganzen Welt investiert, und Extantia Ignite, ein Nachhaltigkeitszentrum, das Wissen und Kompetenz in Klimainnovationen und ESG-Praktiken fördert.Mit 12 Direktinvestitionen und 7 Risikokapitalfonds-Zusagen verwaltet Extantia bereits mehr als 100 Mio. EUR Vermögen und ist das erste Climate-Tech-Venture-Unternehmen in Europa, das beide Investment-Ansätze kombiniert. Extantia wird von Investoren wie Anglo American (https://www.angloamerican.com/), Toyota Ventures (https://toyota.ventures/) und erstklassigen Family Offices wie den Familien Piëch und Oldendorff unterstützt. Zu den namhaften Portfoliounternehmen gehören H2Pro (https://www.h2pro.co/), INERATEC (https://ineratec.de/en/home/), GA Drilling (https://www.gadrilling.com/), BeZero (https://bezerocarbon.com/) und Reverion (https://www.reverion.de/).„Das ist mehr als nur ein weiterer Climate-Tech-Fonds", erläuterte Sebastian Heitmann, Partner bei Extantia. „Um Netto-Null Emissionen zu erreichen, brauchen wir eine große Veränderung in der gesamten Wirtschaft und die Mobilisierung aller Marktteilnehmer. In den letzten zwei Jahren haben wir eine Plattform aufgebaut, um diese Bewegung entscheidend zu beschleunigen. Wir bieten wirtschaftlich und ökologisch tragfähige Anlagealternativen für Vermögensverwalter, Bildung und Wissen für Branchenführer und politische Entscheidungsträger sowie Kapital- und Domänenkompetenz für Unternehmer."Um sicherzustellen, dass ihre Investments eine signifikante und zeitnahe Wirkung haben, führt Extantia vor jedem Engagement eine strenge Carbon-Math-Bewertung durch und hat Zielvorgaben für die Wirkung in die Vergütung des Fondsmanagers integriert. Schwerpunkte sind Energie, industrielle Prozesse, Gebäude, Transport und Technologien zur Entfernung von bereits emittierten CO2 aus der Atmosphäre. Beispiele hierfür sind nachhaltige Kraftstoffe (E-Fuels) und Petrochemikalien, die Wasserstoff-Wirtschaft , Grundlast-fähige Kraftwerke mit erneuerbaren Energien und Direct Air Capture. Extantia wendet außerdem eine umfassende Methodik an, um zu überprüfen, ob neue Technologien „unschädlich" sind und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.Hinter den Wirkungsanalysen und ESG-Praktiken von Extantia steht Extantia Ignite. Das Nachhaltigkeitszentrum bringt Wissenschaftler, ESG- und Nachhaltigkeitsexperten zusammen, um Transparenz und wissenschaftsbasierte Leitlinien für das Ökosystem der Klima-Innovation zu schaffen. Unter anderem entwickelt das Zentrum Tools für das Investmentteam von Extantia, um die Auswirkungen auf das Klima zu bewerten und darüber zu berichten; es unterstützt Portfoliounternehmen bei der Umsetzung von ESG-Best-Practices und bietet Investoren verwertbare Erkenntnisse.„Extantia Ignite ist der Ort, an dem die Industrie auf Technologie und Wissenschaft trifft", so Dr. Laura-Marie Toepfer, Partnerin bei Extantia. „Durch die Kombination unserer wissenschaftlich fundierten Impact-Messung mit dem Ziel wirklich nachhaltige Investments zu tätigen, soll unser Zentrum alle Beteiligten - Unternehmer, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte von Familienunternehmen und institutionelle Anleger - dazu bringen und befähigen, ihre eigenen Netto-Null-Ziele und die ihrer Kunden zu erreichen. Wir veröffentlichen unsere Arbeit regelmäßig, um Denkanstöße zu geben und die öffentliche Diskussion zu fördern."Informationen zu Extantia Capital Extantia Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft für Klimatechnologien, die den Übergang zu einer dekarbonisierten Welt beschleunigt. Extantia vereint Unternehmer, Wissenschaftler, Investoren und Führungskräfte aus der Wirtschaft, um den Wandel voranzutreiben. Die 300-Millionen-Euro-Plattform umfasst Extantia Flagship, einen Fonds zur Unterstützung von Unternehmen, die eine skalierbare tiefgreifende Dekarbonisierung ermöglichen, Extantia Allstars, einen Dachfonds, der in andere Klima-Risikokapitalfonds investiert, und Extantia Ignite, ein Zentrum für Nachhaltigkeit, das Wissen und Kompetenz in den Bereichen Klima-Innovation und ESG-Praktiken fördert. 