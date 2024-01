Exscientia Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Exscientia wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,08 USD, während der Aktienkurs (6,04 USD) um -0,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,88 USD, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Exscientia von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 13 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 115,23 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Exscientia insgesamt ein "Gut"-Rating.