Exscientia Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Exscientia-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,16 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,12 USD liegt, was einer Abweichung von -0,65 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,29 USD, was einer Abweichung von +15,69 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Exscientia wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, jedoch sind in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI) der Exscientia-Aktie, so ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dieses Rating mit einem Wert von 44,82. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Exscientia damit ebenfalls mit "Neutral" bewertet.