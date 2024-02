Exro Technologies Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Exro-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 1,82 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,89 CAD, was einem Unterschied von -51,1 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,13 CAD liegt mit einem Unterschied von -21,24 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Exro-Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Exro-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 27,78 liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt für die Exro bei 59, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt wird diese Kategorie daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Meinungen zu Exro geäußert wurden, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Exro in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.