Exro Technologies Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild für die Exro-Aktie. Während es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, diskutierten die Anleger auch nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Daher erhält die Exro-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Stimmung rund um den Titel hin. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Exro bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Exro-Aktie als überverkauft betrachtet wird. Der RSI für die Exro bewegt sich bei 27,78, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen Abwärtstrend und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Exro-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.