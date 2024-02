Exro Technologies Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Anleger-Sentiment für die Exro-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Exro-Aktie zeigt Werte von 55 für die letzten 7 Tage und 66,13 auf 25-Tage-Basis. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Exro-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1,86 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,89 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,18 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in sozialen Medien zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.