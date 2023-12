Express Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Express-Aktie zeigt laut neuester Analyse eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Dadurch wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index der Express-Aktie zeigt einen neutralen Titel an. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 63,48 und wird daher als "Neutral" eingestuft, während der RSI25 bei 59,52 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Express-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,47 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 7,93 USD liegt, was einer Abweichung von -36,41 Prozent entspricht. Diese Analyse führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,87 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-10,6 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Express-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage rund um die Express-Aktie gab, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Express-Aktie auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.