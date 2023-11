ExpressVPN bringt neue Funktionen auf den Markt und erweitert seine Serviceangebote, um Benutzern mehr Wert zu bieten

Tortola, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) -Benutzer können jetzt Werbung blockieren, sich gleichzeitig mit acht Geräten verbinden, Zugriff auf Server in 105 Ländern erhalten und mehrExpress VPN, das führende Unternehmen für Verbraucherschutz und -sicherheit, gibt heute bekannt, dass es mehrere neue Funktionen hinzugefügt und sein bestehendes Serviceangebot erweitert hat. Dazu gehören ein Ad-Blocker, ein Blocker für Websites, die Erwachsenen vorbehalten sind, ein Ausbau seines Servernetzwerks auf 105 Länder, ein Update seiner Richtlinie für mehrere Geräte auf acht gleichzeitige Verbindungen, und automatische Updates.„Die Dienste von ExpressVPN helfen Millionen von Nutzern, jeden Tag die Kontrolle über ihr digitales Leben zu übernehmen, daher streben wir ständig danach, ihnen mehr Wert und ein besseres Erlebnis zu bieten. Wir sind stolz auf das unglaubliche Angebot an neuen Funktionen und Service-Verbesserungen, die unseren Nutzern ohne zusätzliche Kosten mehr Möglichkeiten geben, sich zu schützen", so Samuel Bultez, Head of Product, ExpressVPN.Neue Funktionen: Ad-Blocker, ein Blocker für Websites, die Erwachsenen vorbehalten sind, und automatische UpdatesExpressVPN freut sich, die Hinzufügung eines Ad-Blockers bekanntgeben zu können, der verhindern wird, dass beim Browsen Inhalte angezeigt werden, die als Werbung identifiziert werden, sowie eines Blockers für Websites, die Erwachsenen vorbehalten sind, um den Zugriff auf explizite oder unerwünschte Inhalte zu verhindern.Diese neuen Funktionen können neben Threat Manager (https://www.expressvpn.com/features/threat-manager), einem Tracker und Malware-Blocker, verwendet werden, der bereits in allen von ExpressVPNs Desktop-, Mobil- und Router-Apps verfügbar ist. Benutzer können leicht die Kontrolle über ihr Interneterlebnis übernehmen, indem sie diese erweiterten Schutzfunktionen über Schalter in den ExpressVPN-Apps aktivieren.Der neue Ad-Blocker und der Blocker für Websites, die Erwachsenen vorbehalten sind, sind ab heute auf ExpressVPNs Apps für Android, iOS und Windows verfügbar. Bis Ende diesen Jahres werden sie auch für Linux und Mac erhältlich sein.ExpressVPN kündigte außerdem die Einführung automatischer Updates für seine Desktop-Apps an, so dass seine Nutzer immer über die neuesten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen verfügen werden. Automatische Updates sind besonders nützlich für Benutzer, die sich in Ländern mit Internetbeschränkungen befinden und möglicherweise nicht immer einfachen Zugriff auf die ExpressVPN-Website haben, um manuelle Updates ihrer Apps vorzunehmen. Mit dieser neuen Funktion werden die Apps automatisch aktualisiert, wenn eine neue Version verfügbar ist, um sicherzustellen, dass alle Benutzer immer digital verbunden und geschützt bleiben können.Upgrades bestehender Funktionen: 8 gleichzeitige Verbindungen und ein VPN-Server-Netzwerk in 105 LändernAls Reaktion auf Nutzerfeedback gab ExpressVPN heute eine bedeutende Erweiterung der geografischen Verteilung seines Servernetzwerks bekannt. Benutzer können jetzt aus Servern in 105 Ländern auf der ganzen Welt wählen und haben Zugriff auf eine noch vielfältigere Palette von IP-Adressen. Zu den neuen Serverstandorten gehören Bermuda, die Kaimaninseln, Kuba, die Dominikanische Republik, Ghana, Guam, Honduras, Jamaika, Libanon, Marokko, Puerto Rico und Trinidad und Tobago.ExpressVPN gab außerdem bekannt, dass Nutzer jetzt bis zu acht Geräte gleichzeitig mit einem einzigen Abonnement verbinden können, ein bedeutendes Upgrade des vorherigen Limits von fünf Geräten. Benutzer, die unbegrenzt Geräte verbinden möchten – einschließlich Smart-Home-Geräten, die normalerweise nicht mit VPN-Software kompatibel sind –, können dies über den preisgekrönten Aircove-Router (https://www.expressvpn.com/aircove) von ExpressVPN tun.„Wir wissen, dass der moderne Internetnutzer mehr vernetzte Geräte hat und einen breiteren Schutz für seine wachsende digitale Präsenz benötigt. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Nutzer diese neuen Updates ausprobieren, und werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unseren Service zu verbessern, um ihre sich ständig weiterentwickelnden Online-Bedürfnisse zu erfüllen", fügte Bultez hinzu.Um mehr über diese neuen Funktionen zu erfahren, besuchen Sie den ExpressVPN-Blog (http://www.expressvpn.com/blog/5-new-features-and-improvements).Informationen zu ExpressVPNSeit 2009 ermöglicht ExpressVPN Millionen von Nutzern, die Kontrolle über ihr Interneterlebnis zu übernehmen. Der preisgekrönte Verbraucher-VPN-Service des Unternehmens wird durch sein Open-Source-VPN-Protokoll Lightway unterstützt, das mit nur wenigen Klicks Datenschutz bietet. ExpressVPNs Keys-Passwortmanager und Aircove-Router machen digitale Privatsphäre und Sicherheit für alle leicht und zugänglich. Die Produkte von ExpressVPN wurden ausführlich von externen Experten geprüft, darunter PwC, Cure53, KPMG und andere.ExpressVPN ist seit 2021 Teil von Kape Technologies. Um mehr über die branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitslösungen von ExpressVPN zu erfahren, besuchen Sie www.expressvpn.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/expressvpn-bringt-neue-funktionen-auf-den-markt-und-erweitert-seine-serviceangebote-um-benutzern-mehr-wert-zu-bieten-301974417.htmlPressekontakt:press@expressvpn.comOriginal-Content von: ExpressVPN, übermittelt durch news aktuell