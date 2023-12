ExpreS2ion Biotech Holding AB Aktie: Was war das denn?

Die Bewertung einer Aktie umfasst neben harten Fakten auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, also die Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte Expres2ion Biotech eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Expres2ion Biotech zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher ein schlechtes Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt kein überkauftes oder überverkauftes Signal, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Expres2ion Biotech im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Expres2ion Biotech auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Expres2ion Biotech aufgrund verschiedener Faktoren neutral bewertet, wobei insbesondere der RSI und die technische Analyse auf eine uneinheitliche Bewertung hinweisen.