ExpreS2ion Biotech Holding AB Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Expres2ion Biotech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,41 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs (3,1 SEK) liegt jedoch deutlich darunter (Unterschied -9,09 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1,46 SEK, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+112,33 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Expres2ion Biotech-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Expres2ion Biotech in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die geringe Diskussion und die abnehmende Aufmerksamkeit zu Expres2ion Biotech führen zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf Basis dieser Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt einen Wert von 78,63, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt sich ein Wert von 34,91, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Expres2ion Biotech-Aktie als "Schlecht".