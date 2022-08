Exporo erreicht neuen Meilenstein: 1 Mrd. Euro an vermitteltem Kapital

Hamburg (ots) -1 Milliarde Euro vermitteltes FinanzierungsvolumenDas Fintech Exporo hat in seinem neunten Geschäftsjahr einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Firmengeschichte erreicht. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 1 Milliarde Euro Anlegergelder erfolgreich vermittelt."Wir sind sehr stolz auf unsere erreichte Milliarde an vermitteltem Finanzierungsvolumen. Das ist nicht nur einmalig, sondern eine große Leistung der gesamten Exporo-Mannschaft. Seit über neun Jahren geben wir unser Bestes, um hochwertige Projekte für unsere Anleger auf die Plattform zu bringen. Mit diesem Erfahrungsschatz werden wir auch in den kommenden Jahren jedem die Möglichkeit bieten, über unsere Plattform in attraktive Immobilienprojekte zu investieren", sagt Simon Brunke, Co-CEO, Exporo AG.Steigende Zinsen und bundesweite Wohnungsbauprogramme bisher ohne drastischen Einfluss auf den MarktausblickIn Bezug auf die Zinssituation zeichnet sich ein deutliches Bild ab. Laut einer von Exporo im Juli in Auftrag gegebenen Befragung unter Projektentwicklern gehen 77,5% der Befragten davon aus, dass die kurzfristigen Zinsen in den nächsten sechs Monaten weiter steigen werden. "Die steigenden Zinsen erhöhen bei Projekt- sowie Bestandsentwicklern die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, wie wir sie über unsere Plattform anbieten. Daraus ergeben sich trotz des schwierigeren Marktumfelds Chancen für Marktteilnehmer wie uns", sagt Nadja Hofmann, Chief Investment Officer, Exporo AG.Pressekontakt:Sie möchten mehr erfahren oder haben Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an:Julia KuwertSenior Communications MangerAm Sandtorkai 7020457 HamburgE-Mail: pr@exporo.comTelefon: +49 40 210 91 73 60Original-Content von: Exporo AG, übermittelt durch news aktuell