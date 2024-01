Exponent Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Exponent":

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aktie des Exponent ein neutrales Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Exponent-Aktie beträgt 32,37, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 39,38 eine ähnliche neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indicators.

Auf fundamentalen Grundlagen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Exponent-Aktie aktuell 43,13 und liegt damit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen) von 53. Demnach ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses verzeichnet die Exponent-Aktie eine Rendite von -13,74 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,02 Prozent, wobei die Exponent-Aktie mit 20,77 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Exponent-Aktie mit einem Kurs von 90,14 USD inzwischen +9,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,42 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.