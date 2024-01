Exponent Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Exponent":

Die Analystenbewertung für die Exponent-Aktie ergibt sich aus den Einschätzungen der letzten 12 Monate. Dabei wurde die Aktie einmal als "Gut" und einmal als "Neutral" bewertet, während kein "Schlecht"-Rating vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Exponent. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 91,82 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 19,8 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 110 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, was insgesamt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Exponent als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 17,78, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 mit einem Wert von 35,34 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,21 Prozent, was 3,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent für die Branche der professionellen Dienstleistungen liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Exponent-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Rendite der Exponent-Aktie mit -13,74 Prozent mehr als 1258 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der professionellen Dienstleistungen weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,66 Prozent auf, wobei Exponent mit 20,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.