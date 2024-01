Exponent Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Exponent":

Die Aktie des Unternehmens Exponent wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine Analystenupdates zu Exponent im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 110 USD, hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 22,74 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Exponent also eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse-Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Exponent wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Somit erhält Exponent in dieser Kategorie insgesamt ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Exponent-Aktie von 89,62 USD um 0,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 81,3 USD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,23 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der kurzfristigeren Analyse. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Exponent im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,74 Prozent erzielt, was 1262,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 6,87 Prozent, und Exponent liegt aktuell 20,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.