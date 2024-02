Explosion nahe griechischem Frachter vor jemenitischer Küste

ATHEN (dpa-AFX) - Im Roten Meer ist am Dienstag erneut ein griechisches Handelsschiff angegriffen worden. Rund 50 Seemeilen von der jemenitischen Hafenstadt Aden entfernt habe sich in unmittelbarer Nähe des Schiffes eine Explosion ereignet, bestätigte die griechische Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Es sei jedoch kein Mitglied der aus den Philippinen stammenden Besatzung verletzt worden. Das Schiff, das unter der Flagge der Marshall-Inseln fahre, habe seinen Kurs fortgesetzt. Auch die britische Handelsschifffahrtsplattform UKMTO informierte auf der Plattform X (vormals Twitter) über den Vorfall und rief Schiffe in der Region zur Vorsicht auf.

"Wir verfügen bislang über keine Einzelheiten. Möglicherweise handelte es sich um eine Mine", sagte eine Sprecherin der griechischen Küstenwache. Das Schiff soll "Star Nasia" heißen, berichteten griechische Medien.

Seit Beginn des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greift die vom Iran unterstützte islamistische Huthi-Miliz im Roten Meer immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung an. Die USA und Großbritannien reagierten darauf mit Angriffen auf Ziele im Jemen. Nach Angaben aus London hätten die Militärschläge die Huthi geschwächt, ihr Wille, weiterhin die Schifffahrt anzugreifen, sei aber nicht ganz verschwunden. Große Reedereien meiden die Route mittlerweile zunehmend; normalerweise verlaufen dort rund zehn Prozent des Welthandels./tt/axa/DP/jha