Exploits Discovery Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) der Exploits Discovery liegt bei 38,89, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Exploits Discovery in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Exploits Discovery derzeit bei 0,14 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,125 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -10,71 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +25 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtbewertung "Neutral".